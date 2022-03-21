Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu! "Şampiyon olarak tamamlarsak..."

Trabzonspor ve Kulüpler Birlği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında açıklamalarda buundu.



İşte o sözler...



"Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk"

"Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak"

"Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk"

"SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLARSAK..."

"Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında..."

"Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik. Yolun sonuna geldiğimizde, kısmet olur da şampiyon olursak biraz daha detaylı olarak konuşuruz."