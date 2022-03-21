Nuri Şahin etkisi

Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan sonra (9. haftada) takımın başına geçen Nuri Şahin, ilk teknik direktörlük deneyiminde adından söz ettiriyor. Ligde ilk 8 maçta sadece 2 galibiyet alan Akrepler, Şahin'le 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.
Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan sonra (9. haftada) takımın başına geçen Nuri Şahin, ilk teknik direktörlük deneyiminde adından söz ettiriyor. Ligde ilk 8 maçta sadece 2 galibiyet alan Akrepler, Şahin'le 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.