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Göztepe ateşe düştü!

Ligde kalmak için çırpınan Göztepe, evinde Alanya'ya da 2-0 yenilerek iyice kor ateşe düştü. Rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen sarıkırmızılılar, son 7 maçını üst üste kaybederek 27 puanda kaldı. İkinci yarıya 4'te 4'le müthiş başlayıp düşme potasından kurtulan Göztepe, ardından Altay, Hatay, G.Saray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon ve Alanya maçlarından puan dahi alamadı. İzmir ekibi, milli ara sonrası 3 Nisan'da deplasmanda Konyaspor'la final gibi bir maça çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Göztepe ateşe düştü!
Ligde kalmak için çırpınan Göztepe, evinde Alanya'ya da 2-0 yenilerek iyice kor ateşe düştü. Rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen sarıkırmızılılar, son 7 maçını üst üste kaybederek 27 puanda kaldı. İkinci yarıya 4'te 4'le müthiş başlayıp düşme potasından kurtulan Göztepe, ardından Altay, Hatay, G.Saray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon ve Alanya maçlarından puan dahi alamadı. İzmir ekibi, milli ara sonrası 3 Nisan'da deplasmanda Konyaspor'la final gibi bir maça çıkacak.
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