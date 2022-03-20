Haberler Süper Lig Göztepe çöktü

Göztepe çöktü

Lige tutunma savaşında olan Göz-Göz, evinde Alanya’ya 2-0 kaybetti. Golleri 71’de Diedhiou ve 90+7’de Tayfur kaydetti. Sarı-kırmızılılar üst üste 7. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Göztepe çöktü
Ligde 5 maç üst üste kaybettikten sonra El Maestro'yu yollayıp Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'nin çöküşü sürüyor. İzmir ekibi ağırladığı Alanya'ya da mağlup olarak üst üste 7. yenilgisini yaşadı. 38'de Ndiaye'nin vuruşu savunmadan sekti Tannane tamamladı. Ancak VAR, pozisyonun başında ofsaytı tespit etti.

71'de Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, ağları sarstı: 0-1. 90+7'de Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gece yarısı teknik direktör operasyonu! Önder Karaveli'nin yerine yeni hoca belli oldu…
Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan annesi Havva Öztel'e tepkiler dinmiyor! Bergen'in anısına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor