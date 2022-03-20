Göztepe çöktü

Ligde 5 maç üst üste kaybettikten sonra El Maestro'yu yollayıp Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'nin çöküşü sürüyor. İzmir ekibi ağırladığı Alanya'ya da mağlup olarak üst üste 7. yenilgisini yaşadı. 38'de Ndiaye'nin vuruşu savunmadan sekti Tannane tamamladı. Ancak VAR, pozisyonun başında ofsaytı tespit etti.
71'de Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, ağları sarstı: 0-1. 90+7'de Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.