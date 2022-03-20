Demir yıktı gecti

Süper Lig'de iki güçlü ekibin karşılaşmasında Adana Demir, Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. 18'de Vargas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. 38'de Vargas korneri kullandı. Samet kafayı vurdu Volkan çıkardı, Tayyip Talha tamamladı: 1-0.
48'DE Tolga Ciğerci'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in aşırtma kafa vuruşunda top ağlara kavuştu: 1-1. 80'de çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün ön direğe pasında Bjarnason'un dokunuşunda top filelere gitti: 2-1.