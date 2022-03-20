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Demir yıktı gecti

İki haftadır yenilen Mavi Şimşekler, turuncu-lacivertlilere karşı 38’de Tayyip’in golüyle öne geçti. Aleksic 48’de dengeyi getirdi. 80’de Bjarnason 3 puanı getirdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Demir yıktı gecti
Süper Lig'de iki güçlü ekibin karşılaşmasında Adana Demir, Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. 18'de Vargas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. 38'de Vargas korneri kullandı. Samet kafayı vurdu Volkan çıkardı, Tayyip Talha tamamladı: 1-0.
48'DE Tolga Ciğerci'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in aşırtma kafa vuruşunda top ağlara kavuştu: 1-1. 80'de çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün ön direğe pasında Bjarnason'un dokunuşunda top filelere gitti: 2-1.
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