Emre Mor şov

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u Emre Mor'un nefis golleriyle yenerek iki haftalık 3 puan hasretine son verdi: 3-0. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 10. dakikasında Biglia'nın pasında topla buluşan Emre Mor'un Hosseini'den seken şutun ağlara gitmesiyle 1-0 öne geçti. Pesic, 25'te kaleci Bilal'i geçemedi. 35'te seri çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Gecenın adamı Emre Mor, 75'te Toure'nin pasında topla rakip ceza sahasına süratle indi. Kaleci Bilal'in bacak arasından üçüncü golünü filelere gönderdi: 3-0. Emre Mor, 88'de frikikten dördüncü gole çok yaklaştı, ancak Bilal'i bu kez geçemedi. Karagümrük 43 puana yükselirken, 38 puanda kalan Kayseri, rakibini geçme fırsatını tepti.