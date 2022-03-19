Haberler Süper Lig Chiquinho iddialı

Chiquinho iddialı

Giresunspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Portekizli yıldız, Antalya'da da galibiyet sözü verdi. 26 yaşındaki maestro, "Önümüzde çok önemli bir Antalyaspor maçı var. Oradan üç puan çıkarmak istiyoruz. Milli arayı da en iyi şekilde değerlendirip daha fazla enerjiyle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Chiquinho iddialı
Giresunspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Portekizli yıldız, Antalya'da da galibiyet sözü verdi. 26 yaşındaki maestro, "Önümüzde çok önemli bir Antalyaspor maçı var. Oradan üç puan çıkarmak istiyoruz. Milli arayı da en iyi şekilde değerlendirip daha fazla enerjiyle dönmek istiyoruz" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı'dan olay yaratan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor