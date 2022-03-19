Chiquinho iddialı

Giresunspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Portekizli yıldız, Antalya'da da galibiyet sözü verdi. 26 yaşındaki maestro, "Önümüzde çok önemli bir Antalyaspor maçı var. Oradan üç puan çıkarmak istiyoruz. Milli arayı da en iyi şekilde değerlendirip daha fazla enerjiyle dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Giresunspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Portekizli yıldız, Antalya'da da galibiyet sözü verdi. 26 yaşındaki maestro, "Önümüzde çok önemli bir Antalyaspor maçı var. Oradan üç puan çıkarmak istiyoruz. Milli arayı da en iyi şekilde değerlendirip daha fazla enerjiyle dönmek istiyoruz" diye konuştu.