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Rize iddialı

Ateş hattındaki Atmacalar’da Bülent Korkmaz, “İnşallah oyuncularımız rakibin zaaflarından yararlanabilir. Bu maç çok farklı bir atmosferde oynanacak” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Rize iddialı
Ligde 7, evinde ise 3 maçtır kazanamayan Rizespor, bugün ağırlayacağı lider Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. "Biz de çıkış yolu için bir galibiyet arıyoruz" diyen teknik direktör Bülent Korkmaz, "Her takımın olumlu ve olumsuz yönleri var. Trabzonspor'un yetenekli oyuncularından, oyun kalitesinden elbette bahsetmeye gerek yok ama zaaflarını da araştırıyoruz. İnşallah oyuncularımız rakibin zaaflarından yararlanabilir. Bu maç çok farklı bir atmosferde oynanacak. İnşallah bunu yaparlar" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibinde, kırmızı kart cezalısı Baiano ve sakatlığı bulunan Selim Ay, Holmen ile Umar yok. Takımla çalışan Eren Albayrak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
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