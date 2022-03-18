Karagümrük - Kayserispor maçı CANLI izle! Karagümrük - Kayserispor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR 11'LERİ
Karagümrük: Viviano; Salih, Biraschi, Burak, Balkovec; Biglia, Toure, Bistrovic; Jimmy, Emre, Pesic.
Kayserispor: Bilal; Onur, Hosseini, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Ramazan, Bertolacci, Thiam, Gavranovic.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.