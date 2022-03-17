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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta programı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 30. hafta müsabakaları VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor ve Çaykur Rizespor - Trabzonspor arasında oynanacak maçlarla 18 Mart Cuma günü başlayacak. İşte haftanın diğer maçları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 13:43
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta programı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

LİGDE 30. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

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