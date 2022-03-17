Son dakika: Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
İşte Süper Lig'de 30. haftanın maçları ve görev alacak hakemler;
Rizespor - Trabzonspor
Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Konyaspor
Halil Umut Meler
Beşiktaş - Hatayspor
Yasin Kol
Gaziantep FK - Galatasaray
Arda Kardeşler
Adana Demirspor - Başakşehir
Yaşar Kemal Uğurlu
Karagümrük - Kayserispor
Kadir Sağlam
Malatyaspor - Kasımpaşa
Ali Şansalan
Göztepe - Alanyaspor
Zorbay küçük
Antalyaspor - Giresunspor
Mustafa Kürşat Filiz
Sivasspor - Altay
Atilla Karaoğlan