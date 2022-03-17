Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanılacak maçlar öncesi görev alacak hakemleri açıkladı. İşte o maçlar ve görev alacak hakemler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 12:38 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 12:51
Son dakika: Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

İşte Süper Lig'de 30. haftanın maçları ve görev alacak hakemler;

Rizespor - Trabzonspor
Volkan Bayarslan

Fenerbahçe - Konyaspor
Halil Umut Meler

Beşiktaş - Hatayspor
Yasin Kol

Gaziantep FK - Galatasaray
Arda Kardeşler

Adana Demirspor - Başakşehir
Yaşar Kemal Uğurlu

Karagümrük - Kayserispor
Kadir Sağlam

Malatyaspor - Kasımpaşa
Ali Şansalan

Göztepe - Alanyaspor
Zorbay küçük

Antalyaspor - Giresunspor
Mustafa Kürşat Filiz

Sivasspor - Altay
Atilla Karaoğlan



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