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Müthiş dönüş!

Süper Lig'de müthiş bir geri dönüşe sahne olan maçta Konyaspor, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Müthiş dönüş!

Sarı-kırmızılılar, 7'de Abdulkadir'le öne geçti. 14'te Gavranovic farkı ikiye çıkardı. Bundan sonra Konyaspor'un resitali başladı. 41'de Guilherme penaltıdan farkı bire indirdi. İkinci yarıya golle başlayan Konya ekibi oldu. 52'de Cikalleshi eşitliği sağladı. 61'de yine Arnavut yıldız galibiyeti getiren golü attı. 72'de Cikalleshi, 77'de İbrahim'in vuruşları direkten döndü. Konyaspor, Galatasaray galibiyetini perçinlerken, Kayserispor ise üst üste 3. yenilgisini alıp taraftarlarını üzdü.

Karaman'a istifa çağrısı
Kayserispor taraftarları, üst üste 3. kez galibiyetten mağlubiyete düşen takımlarına ve teknik direktör Hikmet Karaman'a tepki gösterdi. Sarıkırmızılı tribünler, Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı.

TAKIMA FIRÇA İŞE YARADI!
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, devre arası takımını kendine getirdiğini söyledi Palut, "Bu en sert devre arası değerlendirme toplantımdı. Kendilerine geldiler ve kendileri gibi oynadılar" dedi.

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