Trabzonspor Göztepe maçı canlı | TS Göztepe canlı izle | Trabzon maçı canlı

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Göztepe Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.

Lider Trabzonspor kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak ve puan rekoru kırarak en erken şampiyon olan takım olma unvanını elde etmek istiyor.

Konuk Göztepe'de ise hedef yeni teknik direktör Tomas ile kötü gidişe son vermek ve alt sıralardan kurtulmak.

Zorlu Trabzonspor Göztepe maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo.



SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ

Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.