Altay - Yeni Malatyaspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çaldı.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Altay'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Paixao kaydetti.
Bu sonuçla Altay puanını 29'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.
Altay gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.