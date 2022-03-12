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Altay - Yeni Malatyaspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Altay sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Altay'a galibiyeti getiren golü penaltıdan Paixao attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:03
Altay - Yeni Malatyaspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Altay'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Paixao kaydetti.

Bu sonuçla Altay puanını 29'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

Altay gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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