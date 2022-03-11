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İstifa yolu açık

“Karara tepki gösteren hakemler istifa edebilir. Alttan gelen jenerasyon çok parlak. Herkes aynı öneme sahip.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
İstifa yolu açık

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, verdikleri karara hakemlerin tepki göstermesi halinde sergileyecekleri tutumla ilgili dikkat çeken yorumlara imza attı. Gündoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde kurumlar devleti temsil eder. Başkalarının kararlarına destek olmak tercih olabilir. Saygı duymam. İstifa edebilirler. Belli süre görev almak istemeyebilirler. Bizim 8 bin 828 insan kaynağımız var. Bunun 6 bin 719'u hakem, gerisi de gözlemci. Aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Alttan gelen jenerasyonun parlak olduğunu kesinlikle söylüyorum. İddialıyım. Bütün arkadaşlarımız aynı değere sahip" ifadelerini kullandı.

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