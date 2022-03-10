Mete Kalkavan bıraktı!

MHK'nın önceki gün vurduğu tarihi neşterin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig hakemleri listesinden aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek gibi isimlerin bulunduğu 13 hakemin çıkartılmasının yankıları sürüyor. Liste dışı bırakılmayan hakemlerden Mete Kalkavan'ın, TFF'nin Riva tesislerindeki MHK toplantısını yarıda bırakıp ayrıldığının öğrenilmesi futbol gündemine bomba gibi düştü. Kalkavan'ın, kızağa çekilen hakem arkadaşlarına destek olmak için sezon sonuna kadar maç yönetmek istemediği bildirildi.
BU SEZON ÇIKMAYACAK
Mete Kalkavan'ın, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'de maç yönetemeyecek olan 13 kişilik hakem listesinde adı bulunmuyordu. 15 kişilik maç yönetecekler listesindeki Mete Kalkavan'ın tavrını, listeden çıkartılan diğer hakem arkadaşlarından yana kullandığı belirtildi. 43 yaşındaki Kalkavan'ın, şimdilik sezon sonuna kadar maçlarda görev almayacağını bildirdiği kaydedildi. Mete Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan'ın da sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Kardeş Kalkavan, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" yazısını paylaştı.