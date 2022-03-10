Haberler Süper Lig Mete Kalkavan bıraktı!

Mete Kalkavan bıraktı!

Merkez Hakem Kurulu’nun hakemlerle toplantısını terk eden 43 yaşındaki Mete Kalkavan’ın, liste dışı kalanlara destek olmak için sezon sonuna kadar maç yönetmek istemediği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
Mete Kalkavan bıraktı!

MHK'nın önceki gün vurduğu tarihi neşterin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig hakemleri listesinden aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek gibi isimlerin bulunduğu 13 hakemin çıkartılmasının yankıları sürüyor. Liste dışı bırakılmayan hakemlerden Mete Kalkavan'ın, TFF'nin Riva tesislerindeki MHK toplantısını yarıda bırakıp ayrıldığının öğrenilmesi futbol gündemine bomba gibi düştü. Kalkavan'ın, kızağa çekilen hakem arkadaşlarına destek olmak için sezon sonuna kadar maç yönetmek istemediği bildirildi.

BU SEZON ÇIKMAYACAK
Mete Kalkavan'ın, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'de maç yönetemeyecek olan 13 kişilik hakem listesinde adı bulunmuyordu. 15 kişilik maç yönetecekler listesindeki Mete Kalkavan'ın tavrını, listeden çıkartılan diğer hakem arkadaşlarından yana kullandığı belirtildi. 43 yaşındaki Kalkavan'ın, şimdilik sezon sonuna kadar maçlarda görev almayacağını bildirdiği kaydedildi. Mete Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan'ın da sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Kardeş Kalkavan, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" yazısını paylaştı.

DİĞER
Fiziği ile mankenlere taş çıkardı! Survivor Sabriye Şengül değişimi ile 'Estetiğin gücü' dedirtti!
Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasındaki gerilim sürüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor