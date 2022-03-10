Birlik toplanıyor

Türk futbolunda tarihi günler yaşıyoruz. MHK'nin Süper Lig hakemlerine yönelik tarihi operasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'nı harekete geçirdi. TFF'nin yeni hakem listesini açıklaması üzerine Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 12.00'de olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda, hakemlerin yeni listesi ve yayın ihalesi konusunun konuşulacağı kaydedildi. Kulüpler Birliği Vakfı daha önce, TFF'nin hakemlerle ilgili verdiği kararda herhangi bir etkileri olmadığını, verilen kararın bilgileri dahilinde olmadığını açıklamıştı.