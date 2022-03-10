Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Süper Lig'in kalan 10 haftasında en yüksek puanı toplayarak adını ikinciliğe yazdırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dış transferde Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezon için kadrosuna katan siyahbeyazlılar, diğer bölgelere olan arayışlarını da sürdürüyor.