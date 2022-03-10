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Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Beşiktaş haberleri: Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalarda gösterdiği performans ile ikna oldu ve sözleşme yenileme kararı alındı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 09:14
Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Süper Lig'in kalan 10 haftasında en yüksek puanı toplayarak adını ikinciliğe yazdırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Dış transferde Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezon için kadrosuna katan siyahbeyazlılar, diğer bölgelere olan arayışlarını da sürdürüyor.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, bu sezon sözleşmesi sona erecek kiralık oyuncular için de harekete geçti.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Özellikle son haftalarda daha fazla forma bulmaya başlayan ve bulduğu şansları iyi kullanan Güven Yalçın, yeni sözleşme için yönetimin gözüne girdi.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

26 KARŞILAŞMADA 5 GOL ATTI

Yeni ASır'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Güven Yalçın'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalarda gösterdiği performans ile ikna oldu.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın hamlesi!

Tarafların kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Güven Yalçın bu sezon 26 müsabakaya çıktı. Güven bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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