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Şimdi ne olacak? Yayın ihalesinde B planı

Son dakika spor haberi: TFF Yayın İhale Komisyonu, 3 paket için en yüksek teklifi yapan yayıncı kuruluşa verdiği süre içinde imza atmaması sonucunda ikinci teklifleri değerlendirmeye alıp 14 Mart’a kadar süre tanıdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Şimdi ne olacak? Yayın ihalesinde B planı

Yayın ihalesinde B planı devreye girdi. TFF Yayın İhale Komisyonu'nun 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından 3 yılı kapsayan tüm teklifleri değerlendirip, bütün yayın haklarını içeren Paket 4 için Digiturk'ün vermiş olduğu 2 milyar 105 milyon+KDV'lik teklifi geri çevirdiğini duyurmuş, Paket 1-A'ya gelen 810 milyon TL+KDV'lik teklif de reddedilmişti. Paket 1, Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan yayıncı kuruluşa, yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için düne kadar süre verildiği ifade edilmişti.

GÖZLER 14 MART'TA
Ancak yayıncı kuruluş belirtilen sürede imzayı atmadı ve sıra diğer yayıncılara geçti. 5 pakete en iyi ikinci teklifi veren Saran'a ve 2 pakete en iyi teklifi yapan TRT'ye 14 Mart saat 17.00'ye kadar yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için süre verildi. Yayıncı kuruluş, Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F, Paket 2 ve Paket 3'e toplamda 1 milyar 295 milyon TL+KDV teklif vermiş, TFF'den yapılan açıklamada da bu teklife onay çıktığı duyurulmuştu. Şimdi gözler, 14 Mart'a çevrildi.

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