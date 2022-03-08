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Kayseri’ye Alanya şoku

Alanyaspor, Oğuz Aydın ve Erencan'ın golleriyle üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Kayseri’ye Alanya şoku

Süper Lig'de üst sıralar tırmanma mücadelesi veren Kayserispor ile Alanyaspor'un mücadelesinde gülen taraf konuk ekip oldu. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Andrea Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspo, bu gole 41'inci dakikada Oğuz Aydın ile yanıt verdi devre 1-1 bitti.

EN SON TRABZON'A...
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83'te Tayfur Bingöl'ün pasında Erencan Yardımcı'nın filelere gönderdiği golle 2-1 öne geçti ve Akdeniz ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Evindeki son yenilgisini 2 Ekim 2021'de Trabzonspor karşısında alan Kayseri, 9 maç sonra (156 gün) sahasında kaybetti. Alanya ise 2'de 2 yaptı.

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