Haberler Süper Lig Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta?

Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Beşiktaş zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki formda Başakşehir ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek yeni seri başlatmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta? Kritik karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 18:58
Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, SERDAR, UMUT, ATIBA, CAN, GHEZZAL, TEIXEIRA, KENAN, GÜVEN

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, RAVIL, CAIÇARA, TOLGA, SERDAR, ALEKSIC, BERKAY, TREZEGUET, OKAKA

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜST SIRALAMA TIRMANMAK!
Kara-Kartal, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada kazanıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR!
Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

DİĞER
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu'na teklif var mı? Menajer Erkut Söğüt açıkladı!
Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Avrupa’da ilk 5’e girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor