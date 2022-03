Beşiktaş - Başakşehir 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 45 puana, Başakşehir ise 47 puana yükseldi.



Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Yapılan baskı sonrası kapılan topta Güven Yalçın sağdan ortasını yaptı. Atiba'nın dokunduğu topta Teixeira bekletmeden vurdu. Savunmadan seken top Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.



19'uncu dakikada Güven'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Can Bozdoğan, kaleciyle karşı karşıya durumdayken vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



35'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler, savunma arkasına hareketlenen Okaka'yı gördü. Ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası Serdar Saatçı'nın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sol çaprazında Trezeguet'in önünde kaldı. Bu oyuncu rahat durumda topu boş ağlara gönderdi: 0-1.



41'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Başakşehir savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Can Bozdoğan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-1.



45+4'üncü dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, havadan içeri çevirdi. Okaka'nın kafa vuruşunda top kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti: 1-2.



Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



54'üncü dakikada skora bir kez daha denge geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Teixeira'nın ayak koyduğu top direkten döndü. Oluşan karambolde Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



65'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Teixeira arkadan gelen Umut'u gördü. Umut'un bekletmeden yaptığı vuruşta Başakşehir savunması sona anda ayak koydu. Seken topa Ghezzal'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.