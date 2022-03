Fenerbahçe Trabzonspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan ve ikincilik iddiasını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etmek için haftaları sayan Trabzonspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sarı lacivertlilerin golü 71. dakikada Miha Zajc'tan geldi. Trabzonspor'un golünü ise 22. dakikada Nwakaeme attı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor puanını 67'ye yükseltirken Fenerbahçe 47 puana yükseldi.

İRFAN CAN ATILDI!



Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin müdahalesinde Trabzonsporlu futbolcu Siopis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarıyla izlediği pozisyon sonrası 17. dakikada İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Kahveci bu sezon Süper Lig'de 3 sarı kart görürken, ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.



26 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 16 müsabakada 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

HAKEME SALDIRIYI ALTAY ENGELLEDİ!



Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Küçük'e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük'ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

KANARYA'DA 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.

MESUT KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.

Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi.

Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.