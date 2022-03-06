Emre Belözoğlu rekor peşinde

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde ligde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'nin başında 10, Başakşehir'le 19 müsabakada görev yapan Belözoğlu, sarılacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde ligde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'nin başında 10, Başakşehir'le 19 müsabakada görev yapan Belözoğlu, sarılacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.