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Derbide kazanan Çotanak!

Ev sahibi Gedson’un asistinde Pohjanpalo’nun golüyle öne geçti. Chiquinho penaltıdan skoru eşitledi... Sergio’nun pasında Traore, 3 puanı getirdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Derbide kazanan Çotanak!
Süper Lig'de Karadeniz derbisi yaşandı. Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor'u konuk etti. 14'te kornerde Gedson'un ortasına iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 45+3'te Muhammed Gümüşkaya, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Chiquinho'nun vuruşunda, top filelere gitti: 1-1

48'de Cemali'den topu kaptıktan sonra sağdan ceza sahası içerisine giren Sergio'nun yerden pasında, Traore'nin gelişine plasesinde direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 90+4'te Giresun ceza sahası içerisindeki pozisyonda ilk anda penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Cisse'nin elle müdahalesi nedeniyle iptal etti.
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