Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı izle)

Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı izle)

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 19:54
Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı izle)

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Campi, Azubuike, Haddadi, Buğra, Jospin, Mehdi, Chouiar, Mustafa, Dicko

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

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