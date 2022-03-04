Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı izle)

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Campi, Azubuike, Haddadi, Buğra, Jospin, Mehdi, Chouiar, Mustafa, Dicko
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli