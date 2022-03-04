"Kazanacağız"

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a yenildikten sonra düşüşe geçen Konyaspor, Galatasaray maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son olarak Alanyaspor'dan aldıkları 5-1'lik ağır yenilgiyi de unutturmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut'un da çıkış maçı olarak gördüğü kritik Galatasaray karşılaşması için oyuncularını, "Mutlaka kazanmalıyız. Galatasaray maçını kaybetme lüksümüz yok. Size güveniyorum" sözleriyle motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

YÜKSELİŞ MAÇIMIZ

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de takımından çok umutlu ve mutlak galibiyet bekliyor. Sahalarında Galatasaray'la çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Başkan Özgökçen, "Sporda kazanmak da var kaybetmek de. Biz her zaman, hep bu bilinçle hareket ettik. Bu arkadaşlarımız şu anda 49 puan almış ve ligde ikinci sıradalar. Aylar boyunca Süper Lig'in takdirini kazanmış arkadaşlar. İnşallah sahamızdaki Galatasaray karşılaşmasını da kazanarak yeni bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum" diye camiaya umut dağıttı.

YEŞİL TRİBÜN'LE KONYA'YA DESTEK

Çevre Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kasımda başlatılan ve tüm ülkede yaygınlaştırılması hedeflenen "Yeşil Tribün" projesi Konya'da devam ediyor. Projede, topladığı 5 cam ya da plastik atık şişe getiren Konyaspor taraftarına ücretsiz maç bileti veriliyor. Bu sayede 2 bin taraftar hem doğaya hem takımına destek oldu.

YENİ CEO GÖKSU

Konyaspor'da, Yatırım Anonim Şirketi'nin tüm iştirakleri ile Konyaspor Derneği'nin başına CEO olarak Mustafa Göksu getirildi. Kulüpte daha önce Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapan Göksu, Konyaspor çatısı altındaki tüm kurum ve iştiraklerin üst düzey yöneticisi olarak görev yapacak.