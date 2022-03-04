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Haydi statlara

Artık maçlara HES kodsuz seyirci alınacak, 12 yaş altı da statlara girebilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Haydi statlara

TFF'den kulüpler için müjdeli haber geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, HES Kodu kaldırılırken, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid- 19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı. TFF'nin Kovid-19 önlemleri kapsamındaki müsabaka girişi HES kodu sorgulamasını kaldırdığını açıklamasının ardından Süper Lig ekipleri, sosyal medyadan yaptıkları duyurularla taraftarlarını tribüne çağırdı.

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