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Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı mı?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemleri henüz belli olmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 16:24
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Cuma günü ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

4 MART CUMA:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

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