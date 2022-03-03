Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Cuma günü ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

4 MART CUMA:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan