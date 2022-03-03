Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.