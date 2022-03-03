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Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Son dakika spor haberi: Lille ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ligue 1 ekibiyle olan sözleşmesinin sezon sonu bitmesinin ardından takımdan ayrılacak olan deneyimli golcünün yeni adresi belli oldu. Futbol kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen 36 yaşındaki oyuncu Süper Lig'e dönme kararı aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 09:40
Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Burak Yılmaz, kariyeri adına kararını verdi.

Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Lille'de bu sezonki istatistikleriyle geçen senenin oldukça gerisinde kalan Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı.

Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

YENİ ADRESİ SÜPER LİG!
Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek. Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor.

Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın gündemine gelen Burak Yılmaz'ın ismi VavaCars Fatih Karagümrük ile de anılıyor.

Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Geçen sezonki şampiyonlukta teknik direktör Christophe Galtier ile harika bir uyum yakalayan Burak Yılmaz, bu sezonki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile aynı frekansı tutturamadı.

Burak Yılmaz'dan transfer kararı! Süper Lig'e dönüyor

Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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