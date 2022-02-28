Yayın ihalesinde karar günü!

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için geri sayıma geçildi. Komisyon, 14 Şubat'taki toplantıda teklifleri almıştı. Yurt içi ve dışından toplam 14 firma teklif verirken, komisyon bu firmalardan birinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de değerlendirmede bulunmuştu. Komisyon, 21 Şubat'taki toplantıda ise 12 revize teklifi değerlendirdi. İhale sürecinde Perşembe günü tekrar bir araya gelen komisyon üyelerine firma temsilcileri sunumda bulundu. Ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüplerle bilgilendirme toplantısı yaptı. TFF Yayın İhale Komisyonu, nihai karar için bugün bir kez daha bir araya gelecek.

PERŞEMBE SON TEKLİF ALINDI

Yayın haklarının devrine ilişkin komisyon toplantısı, geçtiğimiz Perşembe günü yapılmıştı. Toplantıda ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri tarafından sunum yapılmış ve son teklifler alınmıştı.