HaberlerSüper LigSon dakika spor haberleri: Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçları olan Adana Demirspor-Antalyaspor karşılaşmasını Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kayserispor mücadelesini ise Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:14Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:16