Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022 yayın ihalesi toplantısı kararı belli oldu mu?

Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesi için 2 firmanın yarıştığı öğrenilirken gelen revize teklifler değerlendirilirken sonuç alınamadı. Bugün noter huzurunda açılan teklifler incelendi. İhale komisyonu teklif veren 2 firma ile perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı ve yayın ihalesinde sonuç 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı bir açıklama yayınlandı. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.

Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."