Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "VAR gelince 3 büyükler..."

Aferin İsmail'e. Elinde böyle cevherler varken gidip yurt dışından milyon euro'lar verip turşuları, tortuları alıyorsunuz. Tamam çocukları da hemen öyle böyle diyerek havaya sokmayalım ama bunlar aşağıdan gelen, işlendikleri zaman bayağı bir şey olacak çocuklar. Belli oluyor. Yalnız transfer yapmakla bu iş olmaz. Önce elindekileri nasıl değerlendireceksin, ona bakacaksın. Sonra eksik olan yerlere transfer yapacaksın. Bizde transfer yapmayan yönetim seyirci tarafından tu-kaka ilan ediliyor.