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Bolu’dan cıkıs yok

SPOR Toto 1. Lig'de playoff'u hedefleyen Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yarenler, 45+2'de Kassongo'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 76'da Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. 90+2'de Barış'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Boluspor'da Berk maçın skorunu belirledi: 3-1. Üst üste 2. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, 34 puana yükseldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Bolu’dan cıkıs yok
SPOR Toto 1. Lig'de playoff'u hedefleyen Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yarenler, 45+2'de Kassongo'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 76'da Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. 90+2'de Barış'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Boluspor'da Berk maçın skorunu belirledi: 3-1. Üst üste 2. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, 34 puana yükseldi.
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