Bolu’dan cıkıs yok

SPOR Toto 1. Lig'de playoff'u hedefleyen Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yarenler, 45+2'de Kassongo'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 76'da Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. 90+2'de Barış'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Boluspor'da Berk maçın skorunu belirledi: 3-1. Üst üste 2. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, 34 puana yükseldi.
SPOR Toto 1. Lig'de playoff'u hedefleyen Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yarenler, 45+2'de Kassongo'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 76'da Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. 90+2'de Barış'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Boluspor'da Berk maçın skorunu belirledi: 3-1. Üst üste 2. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, 34 puana yükseldi.