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Yayın için son teklifler iletildi!

Yayın haklarının devri için düzenlenen ihalenin ek süresi sona erdi. Karar 21 Şubat’ta verilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Yayın için son teklifler iletildi!

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig maçları yayın haklarının devri için düzenlenen ve 14 firmanın teklif verdiği ihaleye ilişkin sunulan ek süre sona erdi. Tekliflerini revize etmesi için tüm firmalara tanınan ve 17.00 itibariyle sona eren ek süre sonrası firmalar, ikinci tekliflerini yaptı. İhalede firmaların teklifleri, aracı firma tarafından toplandı ve pazartesi günü tüm teklifler ihale komisyonuna sunulacak. 21 Şubat Pazartesi zarfların açılmasının ardından Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'nun kararını açıklaması beklenecek. Cazip teklifler varsa aralarından en iyi olan firma açıklanacak, yoksa ihalenin seyrine karar verilecek.

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