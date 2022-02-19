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Süper Lig kulüpleri için Avrupa tehlikesi! Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası...

Son dakika spor haberi... Sezon sonunda ilk 15 içerisinde yer alamazsak 2023-24’te Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5’ten 4’e düşecek. 3 temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’nin yolunu tutacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Süper Lig kulüpleri için Avrupa tehlikesi! Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası...

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kan kaybını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Çek ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilmesi ve Midtjylland'ın galip gelmesiyle 15. basamaktaki yerimizi Danimarka'ya (29.975) kaptırdık.

Süper Lig kulüpleri için Avrupa tehlikesi! Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası...

Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye 26.900 puanda kalırken, iki sıra birden yükselen Çekya ile (26.800) puan farkımız 0.100'e indi. Danimarka ve Çekya'nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan 15.'lik için yarışta olduğumuz rakipler.

Süper Lig kulüpleri için Avrupa tehlikesi! Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası...

AVRUPA'NIN İKİNCİ KUPASINDA YER ALAMAYACAĞIZ

Ülkemiz, sezon sonunda ilk 15 içinde yer alamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

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