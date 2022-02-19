Süper Lig kulüpleri için Avrupa tehlikesi! Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası...

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kan kaybını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Çek ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilmesi ve Midtjylland'ın galip gelmesiyle 15. basamaktaki yerimizi Danimarka'ya (29.975) kaptırdık.
Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye 26.900 puanda kalırken, iki sıra birden yükselen Çekya ile (26.800) puan farkımız 0.100'e indi. Danimarka ve Çekya'nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan 15.'lik için yarışta olduğumuz rakipler.
AVRUPA'NIN İKİNCİ KUPASINDA YER ALAMAYACAĞIZ
Ülkemiz, sezon sonunda ilk 15 içinde yer alamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.