Hatay iddialı

Hatayspor, F.Bahçe maçına iddialı hazırlanıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine sahasında Göztepe galibiyetiyle son veren bordo-beyazlılarda teknik direktör Ömer Erdoğan, "Çok büyük bir camiaya karşı oynayacağız. İnşallah iyi bir mücadele ve sonuçla dönmek istiyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; futbolun güzel tarafını yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar hep iyi futbol, hücum futbolu izlemeye alıştı. Geçen sezon bu hafta yine 39 puandaymışız. Demek ki doğru şeyleri yapmışız bugüne kadar" dedi.
Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Ömer Erdoğan, Fatih Kurucuk'un kupa maçından cezalı olduğunu, yaptıkları itirazın henüz sonuçlanmadığını belirtti. Sırbistan'da tedavi gören Traore'nin takıma katıldığını söyleyen Erdoğan, "Yeni transfer Benzia uzun zamandır takip ettiğim, çok beğendiğim bir oyuncuydu. Fazla çalışma fırsatımız olmadı. Nasıl oynadığımızı, kendisinden ne beklediğimizi anlattım. Zaten çok özel yetenekli bir oyuncu. Bize daha çok katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.