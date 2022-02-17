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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşmaları olan İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ümit Öztürk, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir mücadelesini ise Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:53 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:05
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

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