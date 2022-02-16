Panik yapmayalım!

Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut ve kaleci Sehic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan İlhan Palut, Kasımpaşa maçı öncesi uyarılarda bulundu. Palut, "Trabzon maçını kaybettik ama bu kaybı 3 puan kaybı olarak sınırlandırmalıyız. Bir kırılma yaşamamamız lazım ve asla bir panik içinde olmamamız gerekir. Takım olarak özgüvenimiz teknik ekip ve oyuncular olarak devam ediyor. Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi baskı altında hissetmeyeceğiz. Ama şunu da biliyoruz; son haftalarda oynadığı oyun, aldığı skorlarla yükseliş içinde olan, bir takımla oynayacağız. Biz de buna göre hazırlanıp sahamızda alacağımız güzel bir sonuçla tekrar yolumuza devam edeceğiz" diye camiaya umut dağıttı.
Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut ve kaleci Sehic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan İlhan Palut, Kasımpaşa maçı öncesi uyarılarda bulundu. Palut, "Trabzon maçını kaybettik ama bu kaybı 3 puan kaybı olarak sınırlandırmalıyız. Bir kırılma yaşamamamız lazım ve asla bir panik içinde olmamamız gerekir. Takım olarak özgüvenimiz teknik ekip ve oyuncular olarak devam ediyor. Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi baskı altında hissetmeyeceğiz. Ama şunu da biliyoruz; son haftalarda oynadığı oyun, aldığı skorlarla yükseliş içinde olan, bir takımla oynayacağız. Biz de buna göre hazırlanıp sahamızda alacağımız güzel bir sonuçla tekrar yolumuza devam edeceğiz" diye camiaya umut dağıttı.