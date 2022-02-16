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Kral Burak’ı isteriz

Adana Demirspor Başkanı Sancak, “Burak Yılmaz gelmek isterse, kapımız ona açık” diye müjde verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Kral Burak’ı isteriz
Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Futbol Plus YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la anılan İtalyan yıldızları Balotelli'nin takımda mutlu olduğunu belirten Başkan Sancak, "G.Saray işine baksın. G.Saray isterse, başkanı beni arar konuşuruz. Serbest kalma maddesi var zaten ama ben kendisinin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de Adana Demirspor'dan başka bir takımda oynamak istemiyor. Burada huzurlu ve mutlu" dedi. Fransa'da Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ı gelmek istemesi halinde takımında görmek istediğini belirten Demirspor Başkanı Sancak, "Burak Yılmaz gelmek isterse, kapımız ona açık" ifadelerini kullandı. Sancak, kiralık oynayan Yunus Akgün, Vargas ve kaleci Muriç'le yeniden anlaşmak istediklerinin altını çizdi.
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