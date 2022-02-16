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G.Saray maçıyla çıkışa geçeceğız

İzmir derbisinde Altay'a kaybettikten sonra Hatay'dan da eli boş dönen Göztepe, gözünü G.Saray maçına çevirdi. Sakat ve cezalı oyuncuların çok olduğu bir dönemde Hatay'la karşılaştıklarını belirten Başkan Vekili Talat Papatya, "Umarım eksiklerimiz aramıza katılır. Yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı şekilde geri kazanmalıyız. İnşallah G.Saray maçı ile bu süreci başlatırız" diye camiaya umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
G.Saray maçıyla çıkışa geçeceğız
İzmir derbisinde Altay'a kaybettikten sonra Hatay'dan da eli boş dönen Göztepe, gözünü G.Saray maçına çevirdi. Sakat ve cezalı oyuncuların çok olduğu bir dönemde Hatay'la karşılaştıklarını belirten Başkan Vekili Talat Papatya, "Umarım eksiklerimiz aramıza katılır. Yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı şekilde geri kazanmalıyız. İnşallah G.Saray maçı ile bu süreci başlatırız" diye camiaya umut dağıttı.
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