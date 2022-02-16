Gedson iddialı

LİGDE ilk kez 11'de çıktığı Altay maçında 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanıp bu sezon Süper Lig'de en çok ikili mücadele kazanan Gedson Fernandes, bireysel performansından çok takıma yaptığı katkının önemli olduğunu belirtti. Portekizli yıldız maestro, "Sahaya çıktığımızda elinizden gelenin en iyisini yapmaya, ekip için faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Performansımın iyi olması benim ve takımım adına sevindirici" dedi.
BU hafta Başakşehir'i ağırlayacaklarını hatırlatan Fernandes, "Ligin sonu yaklaşmaya başladı. Bulunduğumuz pozisyon belli. Artık maç maç bakmalıyız. Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Futbolumuza bakmamız gerekiyor. Yeni oyuncular mutlaka takıma katkı sağlayacak ve ben de onlardan biriyim. Bizim ilk etapta kendimize bakmamız ve oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Her maç oyunumuzu daha ileri taşımalıyız" diye umut dağıttı