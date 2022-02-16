Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

İSVİÇRE ÇAKISI: ZEKİ AMDOUNİ



Zeki Amdouni (Lausanne): 21 yaşında. Türk asıllı ve İsviçre vatandaşı. 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. İsviçre U21 takımında 6 maçta 4 golü var. Piyasa değeri 1 milyon Euro.

LEVERKUSEN'İN 17'LİK HARİKA ÇOCUĞU



Zidan Sertdemir (Leverkusen): Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.