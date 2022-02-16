Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN
Eyüp Aydın (Bayern Münih): 17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.
BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN
DANİEL TAN'IN BABASI TÜRK
Daniel Tan Barlaser (Rotherham): İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara oynuyor.
PARLAYAN YILDIZ YUSUF BARASI
YUSUF Barasi (AZ Alkmaar): Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.