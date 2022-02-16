Haberler Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN

Eyüp Aydın (Bayern Münih): 17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

DANİEL TAN'IN BABASI TÜRK

Daniel Tan Barlaser (Rotherham): İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara oynuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

PARLAYAN YILDIZ YUSUF BARASI

YUSUF Barasi (AZ Alkmaar): Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

İSVİÇRE ÇAKISI: ZEKİ AMDOUNİ

Zeki Amdouni (Lausanne): 21 yaşında. Türk asıllı ve İsviçre vatandaşı. 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. İsviçre U21 takımında 6 maçta 4 golü var. Piyasa değeri 1 milyon Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

LEVERKUSEN'İN 17'LİK HARİKA ÇOCUĞU

Zidan Sertdemir (Leverkusen): Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

YENİ SERDAR DURSUN MALİK BATMAZ

Malik Batmaz (Karlsruhe): 21 yaşında. Forvette ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 3 gole imza attı. 2 kez U17 milli takımımızda oynadı. Serdar Dursun gibi Bundesliga 2'de kendini gösterdi. Değeri 500 bin Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

ELAYIS TAVŞAN 5 GOL ATTI

Elayis Tavşan (Nijmegen): 20 yaşında. Her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maçta 5 gol atarken, kupada da 4 maçta 2 kez ağları sarstı. Değeri 800 bin Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

SAĞ BEK İÇİN MEHMET AYDIN

Mehmet Aydın (Schalke): 20 yaşında. Sağ bek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Dinamo gibi... Çok enerjik... Bu sezon Bundesliga 2'de 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Fiyatı 2 milyon Euro.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gurbetçilere hücum! İşte hedefler

1.96'LIK KULE: TIAGO BARBAROS

Tiago Barbaros Çukur (Watford): 19 yaşında. Watford'un U23 kadrosunda yer alıyor. Sezon başında League One ekibi Donchaster'da kiralık oynadıktan sonra ocak ayında Watford'a geri döndü. 1.96 boyunda forvette görev yapıyor. Annesi Hollandalı, babası Türk. U21 milli takımımızda oynuyor. (Takvim)

DİĞER
Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi! İşte bir dönem danslarıyla büyüleyen Burçin Orhon'un son hali...
Adana'da hareketli saatler! Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor