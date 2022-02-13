Trabzonspor Konyaspor maçı canlı | TS Konya canlı izle | TS maçı canlı

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Belki de sezonun en kritik maçında gözler Akyazı'ya çevrildi.

Lider Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde bordo mavililer maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önünde yer alıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.

📆TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?📺

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapıyor.

📌EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.