Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, cuma günü oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçı ile başladı. 4 büyüklerden Fenerbahçe ile Galatasaray ise maçlarını dün tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, cuma günü oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçı ile başladı. 4 büyüklerden Fenerbahçe ile Galatasaray ise maçlarını dün tamamladı.
Fenerbahçe, 25. haftada deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken Galatasaray ise sahasında Kayserispor'la berabere kalarak yine puan kaybetti.
Lider Trabzonspor, bu akşam en yakın takipçisi Konyaspor'la sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
Öte yandan Beşiktaş da yarın Adana'da ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumunu merak ediyor...
👉Süper Lig 25. hafta mevcut puan durumu (13 Şubat Pazar)
1-Trabzonspor: 24 maç - 57 puan
2-Konyaspor: 23 maç - 48 puan
3-Adana Demirspor: 24 maç 40 puan
4-Başakşehir: 24 maç - 40 puan
5-Fenerbahçe: 25 maç - 40 puan
6-Alanyaspor: 24 maç - 39 puan
7-Beşiktaş: 24 maç - 37 puan
8-Hatayspor: 24 maç - 36 puan
9-Gaziantep FK: 24 maç - 35 puan
10-Kayserispor: 25 maç - 35 puan
11-Karagümrük: 24 maç - 33 puan
12-Sivasspor: 24 maç - 31 puan
13-Galatasaray: 25 maç - 29 puan
14-Kasımpaşa: 24 maç - 27 puan
15-Göztepe: 24 maç - 27 puan
16-Giresunspor: 25 maç - 26 puan
17-Antalyaspor: 24 maç - 25 puan
18-Rizespor: 25 maç - 23 puan
19-Altay: 25 maç - 22 puan
20-Yeni Malatyaspor: 23 maç - 16 puan
📊SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!📊