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Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, pazar günü maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından lider Trabzonspor bugün Konyaspor'la, Beşiktaş ise yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak. Peki, Süper Lig'in 25. haftasında şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumu nasıl? İşte Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:12
Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, cuma günü oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçı ile başladı. 4 büyüklerden Fenerbahçe ile Galatasaray ise maçlarını dün tamamladı.

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Fenerbahçe, 25. haftada deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken Galatasaray ise sahasında Kayserispor'la berabere kalarak yine puan kaybetti.

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Lider Trabzonspor, bu akşam en yakın takipçisi Konyaspor'la sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

Öte yandan Beşiktaş da yarın Adana'da ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumunu merak ediyor...

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

👉Süper Lig 25. hafta mevcut puan durumu (13 Şubat Pazar)

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

1-Trabzonspor: 24 maç - 57 puan
2-Konyaspor: 23 maç - 48 puan
3-Adana Demirspor: 24 maç 40 puan
4-Başakşehir: 24 maç - 40 puan
5-Fenerbahçe: 25 maç - 40 puan

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

6-Alanyaspor: 24 maç - 39 puan
7-Beşiktaş: 24 maç - 37 puan
8-Hatayspor: 24 maç - 36 puan
9-Gaziantep FK: 24 maç - 35 puan
10-Kayserispor: 25 maç - 35 puan

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

11-Karagümrük: 24 maç - 33 puan
12-Sivasspor: 24 maç - 31 puan
13-Galatasaray: 25 maç - 29 puan
14-Kasımpaşa: 24 maç - 27 puan
15-Göztepe: 24 maç - 27 puan

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu nasıl? 13 Şubat Pazar

16-Giresunspor: 25 maç - 26 puan
17-Antalyaspor: 24 maç - 25 puan
18-Rizespor: 25 maç - 23 puan
19-Altay: 25 maç - 22 puan
20-Yeni Malatyaspor: 23 maç - 16 puan

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