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Aktüel haberler (13.02.2022)

Ligin zirvesinde bugün Trabzon'a konuk olacak Konya, hazırlıkları tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, farkı düşürmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberler (13.02.2022)

Ligin zirvesinde bugün Trabzon'a konuk olacak Konya, hazırlıkları tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, farkı düşürmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.


Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Konya maçındaki üşümesiyle ilgili konuştu: "İzlanda'da ve Estonya'da maçlara çıktım fakat Olimpiyat Stadı'ndaki gibi bir soğuk görmedim."


Son galibiyetini Trabzonspor'a karşı alan Antalya, K.Gümrük'ü yenerek 8 haftalık hasretini bitirme peşinde. Güney ekibi, bu sürede 4 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti.


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