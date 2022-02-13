Aktüel haberler (13.02.2022)

Ligin zirvesinde bugün Trabzon'a konuk olacak Konya, hazırlıkları tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, farkı düşürmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Konya maçındaki üşümesiyle ilgili konuştu: "İzlanda'da ve Estonya'da maçlara çıktım fakat Olimpiyat Stadı'ndaki gibi bir soğuk görmedim."



Son galibiyetini Trabzonspor'a karşı alan Antalya, K.Gümrük'ü yenerek 8 haftalık hasretini bitirme peşinde. Güney ekibi, bu sürede 4 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti.



Sivasspor'un yeni transferi Moussa Konate, ilk idmanına çıktı. 28 yaşındaki Senegalli forvet, Rıza Çalımbay ile antrenmandan önce kısa bir görüşme gerçekleştird