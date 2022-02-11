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Sinan Gümüş iddialı

Antalya’nın F.Bahçe’den aldığı tecrübeli forvet, camiaya başarı sözü verdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Sinan Gümüş iddialı

Antalyaspor, daha önce 2,5 yıllığına anlaştığını duyurduğu Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe'ye giderken Antalya'dan mutlu ayrıldığını belirten Sinan, "Tam 2 sene önce buraya gelmiştim ve başarı elde ettim. Tek hedefim yeniden en hızlı şekilde fit olmak ve takıma yardım etmek. Motivasyonumu güçlü tuttum. Mental olarak çok güçlüyüm" dedi.

28 yaşındaki forvet, "F.Bahçe'ye gittiğin için pişmanlık duydun mu?" sorusuna, "Pişmanlık değil. Oynamam önemliydi. Şans bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur" cevabını verdi. Tecrübeli futbolcu, 2 haftada hazır olacağına inandığını belirtip, taraftarları sevindirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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