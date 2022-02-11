Altay, Rize’yi de gözüne kestirdi

Derbide konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 16 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, bugün sahasında kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Yeni stadında oynadığı 4 maçtan yenilgiyle ayrılan İzmir ekibi, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

ESKİLERE JEST

Altay, eski futbolcuları için VIP tribünde 60 kişilik özel koltuk ayırdı. İlk uygulama bugünkü Rizespor maçıyla başlayacak. Sportif Direktör Tuna Üzümcü de eski futbolcuların Göztepe derbisi öncesindeki ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.