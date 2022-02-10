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"Saldırı yaptı"

A Spor Radyo'ya konuşan Karaahmet, "Takım arkadaşı Serginho'ya saldırdı. Fazla para alıp ayrılmak için algı yapıyor" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
"Saldırı yaptı"
Giresunspor'a Panathinaikos'tan transfer edilen 32 yaşındaki Senegalli orta saha Sankhare, kadro dışı kaldıktan sonra Fransız L'Equipe gazetesine Giresun'da kötü muamele gördüğüne yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Hakan Karaahmet de A Spor Radyo'da Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'na özel açıklamalar yaptı. Karaahmet, "Takım arkadaşı Serginho'ya saldırdı. Görüntüleri elimizde var. Bu olaydan sonra da tek çalışıyordu. Anladığım kadarıyla farklı bir yöntem uygulayarak daha fazla para almaya çalışıyor. Hukuki işlem başlattık" dedi.
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